Da das traditionelle KinoVino der Filmwelt Grünstadt in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie ausfallen muss, verlegen die Lichtspielhaus-Betreiber die Veranstaltung in ihr Autokino auf dem Gelände des SV Obersülzen. Die Verbindung anspruchsvoller Filme und exzellenter Weine sollte auch dort gelingen. Gezeigt wird das Musical „Mamma Mia“ von 2008 mit Musik von ABBA, das bereits circa 30 Millionen Menschen gesehen haben. In jedes Besucher-Fahrzeug wird ein Teller mit Fingerfood und Dessert gereicht, Wein oder auch alkoholfreie Getränke. Das vermutlich historisch einmalige AutokinoVino steigt am Mittwoch, 17. Juni, ab 19.45 Uhr. Einlass ist ab 18.45 Uhr, Filmbeginn um 20.30 Uhr. Tickets gibt es nur online unter www.filmwelt-gruenstadt.de.