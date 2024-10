Zum 26. Mal ist die Strecke zwischen Obrigheim und Eiswoog autofrei. Während manche seit Beginn dabei sind und sich erinnern, fallen andere kurzfristig aus.

Der Startschuss ist noch nicht gefallen, da haben sich schon diverse Fahrradfahrer auf den Weg gemacht. Zum 26. Mal haben sich die Verbandsgemeinden Eisenberg und Leiningerland sowie die Stadt Grünstadt zusammengeschlossen, um das Eistal für acht Stunden von Autos zu befreien.

Tausende Menschen nahmen das „Autofreie Eistal“ wahr, radelten gemütlich mit Fahrrädern durch, nutzten Inlineskater oder Skateboards. An 64 Ständen, die über die gesamte Strecke verteilt aufgebaut waren, konnten sie sich von diversen Vereinen und Gruppen versorgen lassen.

50 Kilometer Anfahrt auf dem Rad

Einer, der das Angebot seit Beginn annimmt, ist Hubert Schmittel. Der 67-Jährige lebt in Hamm am Rhein, etwa 50 Kilometer entfernt. Trotzdem komme er jedes Jahr ins „Autofreie Eistal“. „Am Rhein ist alles eben, das Tal hier ist schön“, schwärmt er.

Ende der 1990er-Jahre habe der damals stark übergewichtige Mann das Fahrradfahren für sich entdeckt und lege seither gerne längere Strecken zurück, auch am Tag der Deutschen Einheit, wie er sagt: Um vier Uhr morgens habe er sich bereits auf den Weg gemacht und sei um 8.30 Uhr am Eiswoog eingetroffen. Einem E-Bike verweigert er sich. „Das möchte ich nicht, da kann ich nicht mehr selber schrauben und der Verschleiß ist zu groß“, sagt er, während er in Obrigheim ein Weizenbier genießt.

Wechselhaftes Wetter bleibt

Er war auch bei der Eröffnung dabei, die dieses Mal in Asselheim stattgefunden hat. Fast alle Bürgermeister der teilnehmenden Orte waren dazugekommen, was Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner ( CDU) lobte, genau wie die Tatsache, dass die Veranstaltung nach so vielen Jahren trotz hoher Auflagen noch existiert.

Die Kooperation der beiden Verbandsgemeinden mit Grünstadt habe Vorbildcharakter, ergänzte Frank Rüttger (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Leiningerland: „Wir zeigen der Region, wie’s geht.“

Obwohl die Weingräfin der Verbandsgemeinde Leiningerland, Sarah, die Erste, bei der offiziellen Eröffnung den goldenen Oktober noch voraussagte, bleibt das Wetter wechselhaft. Erst am frühen Nachmittag tummeln sich mehr Menschen an den Ständen, insbesondere in Eisenberg und am Eiswoog.

Weniger Andrang als im vorigen Jahr

Veranstaltungsleiter Christopher Krill von der Verbandsgemeinde Eisenberg hält allerdings gegen Ende der Veranstaltung fest, dass es in den Vorjahren voller gewesen sei: „Besonders in Eisenberg am Storchenturm und in der Hauptstraße gab es normalerweise kein Durchkommen, das war dieses Mal nicht so.“ Eine konkrete Zahl, wie viele Besucher im „Autofreien Eistal“ unterwegs gewesen sind, hat er aber noch nicht.

Trotzdem haben die Veranstalter ihr Ziel erreicht, ist er überzeugt, denn das sei gewesen, den Menschen ein Angebot zu machen, um den Tag sicher zu genießen. „Uns geht es nicht darum, jedes Jahr mehr zu machen und immer besser zu werden“, betont er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das belegt er auch mit einem Beispiel.

Zwölf Stände mehr als im Vorjahr waren 2024 dabei. Die Anfragen häufen sich allerdings, die Zahl könnte also weiter steigen. Doch Krill zeigt sich skeptisch: „Wir brauchen nicht an jeder Einfahrt einen Stand. Am Ende muss ja jeder davon leben können.“

Nicht nur Vereine machen mit, auch Lokale, wie hier in Eisenberg. Foto: Mareike Keiper Die Runde ist versammelt: Viele Bürgermeister der teilnehmenden Gemeinden kommen zum Startschuss. Foto: Mareike Keiper Eine ungewöhnliche Hüpfburg können die Kinder bei der Feuerwehr in Obrigheim kapern. Foto: Mareike Keiper Die Gruppe rund um die Partnerschaft Obrigheim-Cŕevecoeur le Grand verkauft Kuchen. Foto: Mareike Keiper Hubert Schmittel ist von Beginn an beim „Autofreien Eistal“ dabei. Foto: Mareike Keiper Trotz wechselhaftem Wetter ist auf der Strecke ziemlich viel los. Foto: Mareike Keiper Nicht nur in Ebertsheim genießen die Besucher eine Pause. Foto: Mareike Keiper Der Radfahrverein Einigkeit Rodenbach hilft nicht nur bei Durst, sondern auch mit der Luftpumpe. Foto: Mareike Keiper Sie regeln mit ihren Feuerwehrkameraden den Verkehr in Eisenberg: Patrick Ziegler (rechts) und Pascal Günder. Foto: Mareike Keiper Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner eröffnet die Veranstaltung in Asselheim. Foto: Mareike Keiper Auch in Eisenberg ist einiges los. Foto: Mareike Keiper Vor allem am Nachmittag drängen sich die Radler durch die Eisenberger Hauptstraße. Foto: Mareike Keiper Mit außergewöhnlichem Fahrrad ist der 13-jährige Dominik dabei. Foto: Mareike Keiper Tausende Menschen machen bei der Veranstaltung mit. Foto: Mareike Keiper Besonders am Eiswoog ist einiges los. Foto: Mareike Keiper Ziel erreicht: Am Eiswoog beginnt oder endet die autofreie Strecke - je nach Perspektive. Foto: Mareike Keiper 64 Stände versorgen die Besucher mit Essen, Trinken und mehr. Foto: Mareike Keiper Überall stehen oder fahren am Donnerstag im Eistal Räder. Foto: Mareike Keiper Mit drei Zügen ist die Stumpfwaldbahn im „Autofreien Eistal“ unterwegs. Foto: Mareike Keiper Foto 1 von 19

Mehr Standorte für den Rettungsdienst

Neben diversen kulinarischen Angeboten war auch in Sachen Sicherheit vorgesorgt - der Faktor, der am Ende finanziell der „größte Batzen an der Sache war“, sagt Krill: Etwas weniger als 20.000 Euro seien dafür angefallen. Dazu zählen die Absperrungen, die Dienste der Straßenmeistereien, des Vollzugsdiensts, der Feuerwehren und auch des Rettungsdiensts.

Aufgrund der Erfahrung der Vorjahre findet sich das Deutsche Rote Kreuz laut Krill inzwischen an sechs Standorten über die Strecke verteilt: „Dadurch können sie besser agieren.“ Wie wichtig Mobilität ist, haben die drei Polizeimotorräder gezeigt, die unterwegs waren: Als zwei Motorräder die Strecke nutzten, seien die Polizisten nach Meldung der Feuerwehren losgefahren und haben die Motorräder „so schnell wieder von der Straße geholt, wie sie drauf gefahren sind“, sagt Krill. Das Vertrauen der Besucher sei wichtig, und die erwarten eine sichere Strecke ohne Autos und Motorräder.

Fahrradwerkstatt fällt kurzfristig aus

Wer die Hoffnung hatte, sein Fahrrad im „Autofreien Eistal“ noch sicherer machen zu können, musste allerdings in die Röhre gucken: Der Drahtesel aus Grünstadt, der eine Fahrradwerkstatt betreiben wollte, hatte kurzfristig abgesagt. Der Grund sei krankheitsbedinger Personalausfall, wie Albert Diemer, Vorsitzender des Radfahrvereins Einigkeit Rodenbach berichtet.

Das Fahrradgeschäft und der Verein pflegen laut Diemer ein gutes Verhältnis, beide hätten in Ebertsheim in unmittelbarer Nähe einen Stand betrieben. Ganz verloren waren die Radfahrer aber nicht, wie sagt Diemer schmunzelnd: Der Verein half nach Möglichkeit aus, zumindest, wenn ihnen nur etwas Luft fehlte.