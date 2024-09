Am Tag der Deutschen Einheit ist wieder „Autofreies Eistal“. Wo diesmal der offizielle Startschuss fällt, wie sich Vorab-Unmut über Behördenauflagen auswirkt und was für die Sicherheit der Teilnehmer getan wird: das Wichtigste im Überblick.

Am Tag der Deutschen Einheit verwandelt sich das Eistal wieder in einen abgasfreien Erlebnisort. Denn dann heißt es wieder: „Autofreies Eistal!“ Von Obrigheim über Asselheim, Ebertsheim und Eisenberg bis zum Eiswoog in Ramsen wird die gesamte Strecke am Donnerstag über 23 Kilometer von 9 bis 19 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Fortbewegungsmittel wie Fahrräder, E-Bikes, Roller und Skateboards haben dann freie Bahn. Und natürlich darf auch gewandert werden.

66 Stände an der Strecke

Der offizielle Startschuss fällt diesmal um 10 Uhr am Dorfanger in Asselheim, offizielles Veranstaltungsende ist um 18 Uhr. Insgesamt 66 Vereine, Freundeskreise und Gewerbetreibende bauen entlang der Strecke ihre Stände auf. Geboten wird nicht nur frisches und regionales Essen, sondern auch ein buntes Unterhaltungsprogramm. Organisiert wird die Veranstaltung durch die VG Eisenberg, wobei Christopher Krill, dort im Hintergrund die Fäden zieht.

Mit seinen Kollegen aus den Verbandsgemeinden Eisenberg und Leinigerland sowie aus der Stadt Grünstadt hat er monatelang an der Planung gearbeitet. Dank eines ausgetüftelten Sicherheits- und Verkehrskonzepts soll alles reibungslos ablaufen. In jedem Ort entlang der Strecke gibt es Sanitätspunkte, und wer technische Probleme mit seinem Fahrrad hat, kann sich auf eine eigens eingerichtete Fahrradwerkstatt in Ebertsheim verlassen.

Drei Loks unter Dampf

Besondere Höhepunkte gibt’s am westlichen Ende der Strecke, in Ramsen und am Eiswoog: Die historische Stumpfwaldbahn fährt an dem Tag gleich mit drei Loks unter Dampf, und beim Schützenverein können Gäste ihre Treffsicherheit mit Bogen oder Gewehr zu testen. Außerdem starten in Ramsen Hubschrauberrundflüge. Die größte Standdichte verspricht das Eisenberger Zentrum. Dort wird empfohlen, die Fahrräder an den dafür ausgewiesenen Plätzen abzustellen. Denn die Rettungswege müssen freigehalten werden.

Verpflegungsstände säumen vor allem den östlichen Teil der Hauptstraße. Am anderen Ende der Strecke, in Obrigheim, ist Dreh- und Angelpunkt das Gelände bei der Feuerwehr. Hier können Interessierte deren Fahrzeuge bestaunen und die Kinder sich auf einer Hüpfburg austoben. Unmut gab’s in den vergangenen Wochen wegen vermeintlich zu strenger Auflagen des Gesundheitsamts. Offensichtlich haben sich aber Lösungen gefunden, lediglich ein Standbetreiber zog sich aus technischen Gründen zurück.

Hinweis für Anwohner

Wichtig: Als Standbetreiber darf nur mitmachen, der hierfür auch eine Genehmigung hat. Wer ohne Genehmigung Getränke oder Essen verkauft, muss mit Konsequenzen rechnen – das wird als Ordnungswidrigkeit geahndet. Eine Besonderheit ist beim Streckenverlauf zu beachten. Von Mertesheim kommend, führt der Weg durch Asselheim entlang des Wohngebietes im Eistal und direkt zum Dorfanger. Von dort geht es dann weiter über den Kreisel in Richtung Obrigheim.

Erwartet werden rund 12.000 Besucher, für die mobile Toilettenanlagen entlang der Strecke bereitgestellt werden. Wichtig für alle Anwohner: Während der Veranstaltung ist die Strecke für Kraftfahrzeuge vollständig gesperrt. Das bedeutet, dass man die eigenen Fahrzeuge vorab auf Nebenstraßen parken sollte, die über die Umleitungsstrecken erreichbar sind. Nur an einem Punkt – am Lorenkreisel in Eisenberg – gibt es eine Querungsmöglichkeit für den Durchgangsverkehr.

Besucher, die von außerhalb kommen oder die Strecke nur in eine Richtung zurücklegen wollen, können mit einer stündlichen Bahnverbindung aus dem Raum Ludwigshafen, Frankenthal und der Weinstraße bis zum Eiswoog rechnen. Auch Fahrräder sollten problemlos mit der Bahn transportiert werden.

Die Stationen

Obrigheim: Freiwillige Feuerwehr, Deutsch-Französische Partnerschaft, SG Unteres Eistal, Rock im Hinterland (alle am Platz Feuerwehr). Asselheim: Weingut Schroth, Weingut Nehb, Landfrauen (Dorfanger), Autohaus Schmidt (Bushaltestelle Auweg). Mertesheim: Katholische Kirche St. Valentin, Select Restaurant/Lounge Seniorenbeirat Leiningerland (alle Eistalstraße 90c), FWG Mertesheim (Lkw-Halle), NABU Eisenberg/Leiningerland, Michels Smoke BBQ (Parkplatz Eistalstraße außerhalb). Ebertsheim: Mousewheels Eistal Autohandel (Mertesheimer Straße 22), Wunschplotterei/Änderungschneiderei Brigitte (Mertesheimer Straße 8), Dewald (Eisenberger Straße11), Verein zum Erhalt Aussterbender Schweine und Naturrassen (ehemalige Tankstelle Eisenberger Straße), Radfahrverein Rodenbach, Drahtesel (Wiese Kreuzung Ortsmitte), Marika Nühlen (Kreuzung Ortsmitte), Kindertagesstätte 3L (Parkplatz Elektro Sprenger), Cocktails Factory (Hof Eisenberger Straße). Eisenberg: Königskind Designs, Leopold Cocktails and more, Kinderhilfe Hermanus, Krehbiehls Eismanufaktur (alle Erdbeerland), Mary Kay, Meister Gastro, Kaninchenzuchtverein Eisenberg und Umgebung, Firma Ecker, Gesang- und Musikring (alle in der Ebertsheimer Straße), Süßwaren, Rotary Eisenberg-Leiningerland, FWG (Storchenturm), Spielmannszug Eisenberg, Künstler-Atelier Sandra Giel, Lions Club, DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde (Azurit-Parkplatz), CVJM, Evangelische Kirche (an der Evangelischen Kirche), SPD, Hexenkessel, CDU, IGS (rings um Rathaus), Ergun (Ebertsheimer Straße), Hofstübl (Hauptstraße), Cil, Je.Den, Putomo, Keilhauer, Creperie Bußer, Kukis Näharbeiten, Martorana. Steinborn: Pfadfinderstamm Franz von Sickingen (Kreuzung L395/Ramsenerstraße/Ostring). Ramsen: Claus Behnke, Hubschrauberrundflüge (Wiese Feuerwehr), Stammtisch (Denkmal), TuS 05 Ramsen (TuS-Parkplatz), Tierhilfe Bad Dürkheim (Hauptstraße), Schützenverein (Schützenhaus Ramsen), Huhnstock (Hauptstraße 42), Dewald (Eisenberger Str.aße11). Eiswoog: Stumpfwaldbahn, Forstamt Donnersberg, Forellenzucht Schneider, Speeter Cateringservice.