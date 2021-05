Nach einem Verkehrsunfall am Ortsausgang von Asselheim ist eine Autofahrerin am Montag kurz vor 13 Uhr mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Wie ein Sprecher der Polizei Grünstadt mitteilt, war die Fahrerin auf der Eistalstraße in Richtung Eisenberg unterwegs. Sie habe ihr Auto der Marke Suzuki an der Einmündung zum Auweg in einem Zug gewendet. Dabei habe sie nicht auf den Verkehr geachtet, sagte der Polizeisprecher. Ein nachfolgender Audi-Fahrer habe nicht mehr bremsen können, er sei in die Fahrerseite des wendenden Suzukis gefahren. Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Strecke ist laut Polizei wieder freigegeben.