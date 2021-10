Nach einem Unfall in der Vorderpfalz hat eine 46 Jahre alte Skoda-Fahrerin am Samstagmittag die Verfolgung des Verursachers aufgenommen. Laut Polizeibericht hatte ein Baustellenfahrzeug ihr im Grünstadter Stadtteil Asselheim (Kreis Bad Dürkheim) die Vorfahrt genommen, den Skoda seitlich gerammt und auf eine Verkehrsinsel gegen ein Schild geschleudert. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Als sie bemerkte, dass der Pritschwagen-Fahrer fliehen wollte, habe die 46-Jährige mit ihrem stark beschädigten Auto die Verfolgung aufgenommen und die Grünstadter Polizei informiert. Zwei Streifenwagen stellten den Pritschenwagen in Neuleiningen, etwa sechs Kilometer vom Unfallort entfernt. Laut Polizei war der 29 Jahre alte Fahrer betrunken, außerdem sei Kokain bei ihm gefunden worden. Der Beifahrer habe sich aggressiv verhalten und wurde in Gewahrsam genommen.

Bei der Flucht des orangenen Pritschenwagens durch die Asselheimer Straße, Bitzenstraße und die Sausenheimer Straße gefährdete der Fahrer laut Polizeibericht andere Verkehrsteilnehmer. Betroffene sollen sich bei der Polizei melden.