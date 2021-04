Zu einem folgenschweren Zusammenstoß ist es am Donnerstagvormittag in der Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg gekommen. Der Fahrer eines Bauunternehmens, der mit einem Kleintransporter und einem Doppelachsanhänger aus Richtung Hit-Markt kam, wollte nach links in die Schulstraße abbiegen. Dabei habe der Fahrer die Vorfahrt eines auf der Konrad-Adenauer-Straße entgegenkommenden Kleinwagens wohl unterschätzt, vermutet die Feuerwehr. Der Fahrer bog in die Schulstraße ein, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig, auch mit dem Anhänger die Adenauer-Straße zu kreuzen. Die entgegenkommende Fahrerin konnte nicht ausweichen und prallte mit ihrem Hyundai in den Anhänger, auf dem ein Kleinbagger geladen war. Die Frau sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Räumung und Reinigung sei die Konrad-Adenauer-Straße kurzzeitig gesperrt gewesen, informiert Wehrleiter Michael Partsch außerdem. Die Feuerwehr Eisenberg war mit zwei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz.