Mit dem Schrecken und nur leichten Verletzungen davon gekommen, sind zwei Autofahrerinnen am Freitagvormittag gegen 8 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, überquerte eine 37-Jährige mit ihrem Fahrzeug den Kreuzungsbereich Philipp-Kranz-Straße, Dahlienweg, Freundchenstraße von der Philipp-Kranz-Straße aus kommend in den Dahlienweg und missachtete dabei die Vorfahrt einer von rechts aus der Freundchenstraße kommenden 51-jährigen Fahrerin. Diese verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.