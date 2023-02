Unter Drogeneinfluss schien den Beamten ein Seat-Fahrer zu stehen, den sie am Freitagvormittag am Luitpoldplatz in Grünstadt kontrolliert haben. Also ließen sie den Mann aus dem Donnersbergkreis einen Schnelltest machen. Dessen Ergebnis: Der 22-Jährige hatte offenbar Kokain genommen. Daher musste er mit zur Polizei und dort eine Blutprobe abgeben. Ihm droht jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.