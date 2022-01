Dass es keine gute Idee war, sich nach dem Konsum von Drogen ans Steuer seines Kleinwagens zu setzen, hat ein 38-Jähriger am Montag zu spüren bekommen: Bei einer Verkehrskontrolle gegen 16.10 Uhr im Lauberweg in Wattenheim fielen den Beamten typische Ausfallerscheinungen auf. Wie die Polizei mitteilt, verlief ein Drogenschnelltest positiv und so wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurde der 38-Jährige zur Blutentnahme auf die Dienststelle genommen. Ihn erwarten Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.