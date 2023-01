Am Montagabend kontrollierte die Polizei gegen 21.10 Uhr in der Leininger Straße einen 26-jährigen Autofahrer. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann laut Mitteilung Auffälligkeiten fest, die auf einen Betäubungsmittelkonsum schließen lassen. Der Mann sei als Betäubungsmittelkonsument auch bereits auffällig gewesen. Er verweigerte die Mitwirkung an einem Vortest. Die Polizist ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, außerdem erwartet den 26-Jährigen ein Bußgeldverfahren. Die Führerscheinstelle werde nach Eingang des Blutprobenergebnisses entsprechend informiert.