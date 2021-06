Dank der zahlreichen Regentage im Frühling sprießt die Vegetation recht ausgiebig. Aber die Hobbygärtner freuen sich nicht nur über das Gedeihen ihrer Gartenfrüchte, daneben wachsen auch Wildkräuter, die nicht unbedingt willkommen sind. Ebenso ärgern sich Autofahrer, die die ehemalige schmale Kreisstraße von Ramsen nach Stauf befahren. Die wuchernden Brombeerhecken wachsen mittlerweile über den Straßenrand in die Fahrbahn hinein. Darauf wies ein Staufer Einwohner in einem Schreiben an die RHEINPFALZ-Redaktion hin, in dem er „dringenden Handlungsbedarf“ durch den Ortsvorsteher beziehungsweise die Stadt anmahnt. Seine Befürchtung: Wenn die Dornen weiterhin so wachsen, sei bei Gegenverkehr an einigen Stellen der Straße keine Ausweichmöglichkeit vorhanden mit der Folge, dass die Autos zerkratzt werden.

Schnelle Abhilfe sagte Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) auf Anfrage dieser Zeitung zu. Nachdem er bereits vor einigen Tagen die Talstraße von Steinborn nach Stauf beidseitig gemulcht hat, werde er sich wohl in dieser Woche wieder auf den Traktor schwingen und dann die Verbindung Ramsen – Stauf ebenfalls mulchen, so dass die Autos auch diese Zufahrt zum Burgdorf unbeschädigt befahren können.