Die Stadt Grünstadt korrigiert ihre Finanzplanung fürs laufende Jahr. Veränderungen gibt’s zum Beispiel bei den Einnahme-Posten, die von Autofahrern gespeist werden: Sie sollen insgesamt 40.000 Euro mehr bescheren als ursprünglich vorgesehen.

Die Verwaltung ist besonders früh dran: Sie hat jetzt einen Nachtragshaushalt vorgelegt. Normalerweise präsentiert sie so ein Zahlenwerk erst später im Jahresverlauf. Denn es wird aufgelegt, um die Finanzplanung an die tatsächliche Entwicklung anzupassen. Größere Abweichungen tun sich zumeist erst auf, wenn ein paar weitere Monate verstrichen sind. Doch diesmal soll die Korrektur noch vor der Kommunalwahl erledigt werden.

Strengeres Regiment

Außerdem, sagt Bürgermeister Klaus Wagner (CDU), hat die – von der Landesregierung auf ein deutlich strengeres Finanz-Regiment verpflichtete – Kommunalaufsicht eine Anpassung bis Ende Juni gefordert. Und unterm Strich haben sich die Zahlen der Stadt dabei noch einmal leicht verbessert. Zurückzuführen ist das auf verschiedene kleinere Veränderungen – zum Beispiel bei den Einnahmen aus Parkgebühren.

Die brachten der Stadt 2022 knapp 200.000 Euro, fürs laufende Jahr waren zunächst 250.000 Euro vorgesehen. Nun hat die Verwaltung auf diesen Posten weitere 15.000 Euro draufgepackt, sie rechnet am Ende also gar mit 265.000 Euro. In einer Ausschusssitzung hat SPD-Fraktionschef Christoph Spies nun nachgefragt, wie es zu dieser Steigerung kommt: Er wollte wissen, ob sie etwa auf die Parkgebühren-App zurückzuführen sind.

Personalengpass überwunden

Die hat Grünstadt vor knapp einem Jahr eingeführt, Stadt-Kämmerer Wolfgang Berger allerdings erläuterte nun: Auch die herkömmlich zahlenden Autofahrer bescheren derzeit Mehreinnahmen. Warum das so ist, ließ der Finanzfachmann offen: „Wir können nur feststellen, dass die Zahlen das hergeben.“ Leichter tut sich die Verwaltung hingegen mit Erklärungen dafür, dass sie auch Falschparkern mehr Geld abknöpft.

2023 hatte sie früheren Angaben zufolge gerade einmal 68.000 Strafzettel-Euro eingenommen. Allerdings handelte es sich um ein Ausnahme-Jahr mit Personal-Engpässen bei der Überwachung. Die gelten mittlerweile als überwunden, für 2024 waren daher zunächst 250.000 Euro an Falschparker-Einnahmen angesetzt. Und laut aktualisiertem Zahlenwerk dürften nun gar 265.000 Euro zusammenkommen.