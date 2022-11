Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr in der Nacht auf Mittwoch unter Einfluss von Drogen durch Grünstadt. Wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilt, sei der Mann kurz nach 1 Uhr in eine Polizeikontrolle geraten. Nachdem die Beamten drogenbedingte Auffallerscheinungen feststellten, habe er einem freiwilligen Urintest zugestimmt – dieser verlief positiv auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC), der in Cannabis enthalten ist. Der Fahrer des Opel räumte laut Polizei ein, am Abend zwei Joints geraucht zu haben. Außerdem habe die Polizei bei ihm eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Zudem werde die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, so die Beamten.