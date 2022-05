Ebertsheim. Mit einem Atemalkoholwert von 2,48 Promille wurde am Freitagmittag ein 36-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle in Ebertsheim hinter dem Steuer erwischt. In einem Pressebericht der Polizei heißt es, dass den Beamten bei der Kontrolle ein deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug. Dem Betrunkenen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei berichtet weiter, dass der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet wurde.