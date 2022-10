Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 23.15 Uhr in Wattenheim hat die Polizei eine Trunkenheitsfahrt abgebrochen. Die Beamten stellten bei einem 50 Jahre alten Autofahrer Alkoholgeruch fest und baten ihn um die Teilnahme an einem freiwilligen Atemalkoholtest. Dieser bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Der Betroffene hatte 0,6 Promille. Demzufolge wurden die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Bußgeldkatalog sieht beim ersten Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot vor.