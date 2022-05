Gleich mehrfach negativ aufgefallen ist ein Autofahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim, der der Polizei am Samstag gegen 16.20 Uhr ins Netz ging. Nach Angaben der Beamten bekamen sie die Mitteilung, dass ein PKW mit quietschenden Reifen durch Carlsberg fahren würde. Das Fahrzeug wurde dann vor Ort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch feststellen sowie Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum erlangen, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 42-jährigen Autofahrer einen Wert von 1,24 Promille. Überdies ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der von ihm genutzte PKW war zudem nicht zugelassen. Dann teilte ein Anwohner den Beamten mit, dass er den Fahrer auf dessen Fehlverhalten angesprochen habe, woraufhin ein verbaler Streit zwischen den beiden Männern entstand in dessen Verlauf der Fahrer den Anwohner verbal bedrohte. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen; gegen ihn wurden Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Betäubungsmittelgesetzes sowie wegen Bedrohung eingeleitet.