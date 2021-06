Bei einem Verkehrsunfall in Altleiningen ist am Donnerstagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 61-Jährige Autofahrer gegen 19.10 Uhr in der Talstraße in Altleiningen unterwegs. Laut Polizei gab er an, wegen der tiefstehenden Sonne den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw eines Anwohners zu spät erkannt zu haben – er fuhr nahezu ungebremst auf den Wagen auf. Dabei wurde das Heck des Fahrzeugs fast bis zur Hinterachse eingedrückt, die Front des Wagens des Unfallverursachers wurden ebenfalls stark beschädigt.

Weil das Fahrzeug des 61-Jährigen während der Unfallaufnahme leicht rauchte, wurde die Feuerwehr Altleiningen alarmiert. Die Wehrleute übernahmen die Brandsicherung, löschen mussten sie allerdings nicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer erlitt Rippenprellungen und leichte Verletzungen am Oberkörper. Diese wurden vom Rettungsdienst am Unfallort erstversorgt, zur weiteren Behandlung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Sicherheitsgurt und die ausgelösten Airbags dürften schlimmere Verletzungen verhindert haben, teilt die Polizei mit.