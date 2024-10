Drei weitere Baustellen erwarten die Autofahrer und Anwohner in den nächsten Tagen und Wochen in Grünstadt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die längste Sperrung befindet sich an der Einfahrt von der Industriestraße in Richtung Benzstraße. Sie wird von Montag, 14., bis Montag, 21. Oktober wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Von Montag, 14., bis Dienstag, 15. Oktober, wird die Berliner Straße wegen Leitungsverlegungsarbeiten und der Herstellung von Hausanschlüssen voll gesperrt. Rettungskräfte können laut Mitteilung aber jederzeit durchfahren. Wegen Kanalreinigungs- und TV-Untersuchungsarbeiten ist die Schlachthofstraße am Montag, 14. Oktober, von 8 bis etwa 16 Uhr gesperrt. Anwohner dürfen den Bereich in Absprache mit der Firma aber befahren. Die Umleitungen werden jeweils ausgeschildert.