Der Fehler eines Autofahrers beim Einfahren in den fließenden Verkehr war die Ursache für einen Unfall am Donnerstag in Hettenleidelheim. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 32-Jährige gegen 16.50 Uhr vom Fahrbahnrand aus in die Brunnenwiesenstraße einfahren. Hierbei übersah er einen 50 Jahre alten Radler, der in derselben Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.