Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat bei Verkehrskontrollen am Freitag gezielt den gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehr auf der A6, A61 und A650 im Blick gehabt. Gegen 14.50 Uhr fiel den Beamten auf der Autobahn 6 in Höhe Kirchheim ein Reisebus mit Anhänger auf. Da in jüngster Vergangenheit solche Vehikel wiederholt durch Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie durch Fahren ohne entsprechende Genehmigung auffielen, entschlossen sich die Polizisten, ganz gezielt diesen Bus zu überprüfen. Dabei hatten sie laut Polizeibericht den richtigen Riecher. Bei dem Fahrzeug aus Osteuropa, der mit 42 Insassen besetzt war, konnten massive Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt werden. Die beiden Fahrer sind mit dem Bus zwar erst am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in Rumänien gestartet, hatten allerdings erst circa drei Stunden vor der Abfahrt ihre letzte Tour aus Frankreich beendet. Beide Männer waren somit seit knapp 30 Stunden ohne entsprechende Ruhezeit auf den Beinen. Zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr wurde beiden Busfahrern eine ausreichende Ruhezeit verordnet. Erst danach durfte der Bus mit seinen Fahrgästen die Reise fortsetzten. Auf die Fahrer und das Busunternehmen kommen nun Bußgeldverfahren mit nicht unerheblichen Summen zu.