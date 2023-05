Weil Fahrbahnschäden beseitigt werden, kommt es auf der A6 zwischen der Anschlusstelle Grünstadt und dem Autobahnkreuz Frankenthal zu Einschränkungen. Darauf weist Autobahn GmbH des Bundes in einer Mitteilung hin. Demnach beginnen die Arbeiten am Sonntag, 7. Mai, 9 Uhr, und sollen bis Donnerstag, 11. Mai, circa 16 Uhr, andauern. Währenddessen steht den Verkehrsteilnehmenden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der Arbeits- und der Verkehrssicherheit ist eine alternative Baustellenverkehrsführung nicht möglich, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um eine vorsichtige Fahrweise und um Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.