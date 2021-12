Am Tag vor Heiligabend ist vor einer Arztpraxis in der Hauptstraße in Hettenleidelheim ein silberfarbener VW Passat an der Seite stark beschädigt worden. Der Besitzer des Wagens vermutet, dass jemand das Fahrzeug beim Ausparken übersehen hat. Er bittet die Person, sich zu melden. „Der Schadensverursacher, der wahrscheinlich auch die Praxis besucht hat und womöglich den Anstoß beim Rückwärtsfahren nicht bemerkte, wird um Schadensregulierung gebeten“, teilt der Geschädigte in einer E-Mail an die RHEINPFALZ mit. Der Unfallverursacher hat die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei der Polizei in Grünstadt ist eine entsprechende Anzeige eingegangen, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Der Schaden werde auf rund 2000 Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich am 23. Dezember zwischen 17 und 17.40 Uhr. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Grünstadt unter Telefon 06359/93120 entgegen.