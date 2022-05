Der in einem Auto verbaute Unfalldienst hat die Polizei am Montag gegen 22.20 Uhr auf eine Unfallflucht auf der B47 bei Hettenleidelheim aufmerksam gemacht. In einer Pressemeldung der Polizei heißt es, dass eine 18-jährige Autofahrerin aus bislang unbekannten Grund von der Fahrbahn abgekommen ist und einen Leitpfosten am Straßenrand gerammt hat. Der Aufprall wurde von dem Unfalldienst des Autos erkannt und der Polizei automatisch gemeldet. Nach Angaben der Beamten habe die junge Frau nichts von dem im Auto verbauten Meldesystem gewusst und sich von der Unfallstelle entfernt. Eine alarmierte Polizeistreife hat somit vor Ort kein Unfallfahrzeug auffinden können, weshalb die Beamten zur ebenfalls gemeldeten Adresse des Fahrzeughalters gefahren sind. Im Polizeibericht heißt es abschließend, dass auf die 18-Jährige ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wartet.