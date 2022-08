Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin, die am Donnerstag gegen 16.27 Uhr in der Asselheimer Straße in Grünstadt von einem Auto angefahren wurde. Nach Angaben der Polizei überquerte die 37-jährige Geschädigte die Asselheimer Straße an der für Fußgänger grünen Ampel auf Höhe des Petersparks. Hierbei missachtete ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer seine rote Ampel für den fließenden Verkehr und rollte der Geschädigten über den Fuß, so die Polizei. Der Unfallfahrer habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Geschädigte trug durch den Zwischenfall glücklicher Weise lediglich leichte Blessuren davon. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt (Telefon 06359 93120) in Verbindung zu setzen.