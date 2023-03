Zu einem außergewöhnlichen Unfall ist es am Dienstagmorgen gegen kurz nach 9 Uhr in der Hauptstraße in Eisenberg gekommen. Ein Pkw, der in Richtung Ramsen unterwegs war, prallte aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Abzweigung Villaweg auf ein am Straßenrand abgestelltes Auto. Dieses schob sich auf ein weiteres und das wiederum auf ein drittes Fahrzeug. Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen des Unfallverursachers auf die Seite geschleudert wurde und so auch liegenblieb. Der Fahrer wurde bei der Kollision verletzt, konnte sich aber aus eigener Kraft aus dem Gefährt befreien. Er kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Eisenberg und Ramsen waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Die Hauptstraße war in dem Bereich des Unfalls für gut eine Stunde für den kompletten Verkehr gesperrt. Nach Angaben der Polizei entstand erheblicher Sachschaden. Bei zwei Fahrzeugen handelt es sich vermutlich um wirtschaftlichen Totalschaden.