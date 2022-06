Ein Unfall auf der Weinstraße in Bockenheim am Donnerstag gegen 16.35 Uhr hatte offenbar nur geringen Sachschaden zur Folge, die Polizei sucht nach der Unfallflucht nun nach Zeugen. Wie die Beamten am Donnerstagabend meldeten, hat ein 75-jähriger Fahrer eines roten PKW Hyundai in Richtung Grünstadt auf Höhe der Einmündung Kellereistraße einen geparkten Toyota mit seinem Außenspiegel gestreift. Demnach war er einem entgegenkommenden Bus ausgewichen und zu weit nach rechts gekommen. Laut Polizei setzte der Unfallverursacher seine Fahrt zunächst fort. Wenig später aber habe er an seinem Spiegel einen geringen Schaden festgestellt und die Beamten informiert. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen hellfarbenen PKW Toyota handeln, der beim Eintreffen der Streife bereits weggefahren war. Die Polizei Grünstadt bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf das geschädigte Fahrzeug geben können, sich zu melden: Telefon 06359 / 9312-0.