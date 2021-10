Das Auto einer 21-Jährigen wurde in der Nacht auf Sonntag entwendet und war in einen Unfall verwickelt. Die Polizei verdächtigt einen 30-Jährigen und einen 31-Jährigen, die mit der jungen Frau in einem Lokal in Carlsberg gewesen waren, wie ein Beamter auf Anfrage bestätigte. Gegen 1 Uhr habe die Frau das Fehlen ihres Autoschlüssels und ihrer Begleiter festgestellt. Etwas später habe sie zudem einen Anruf von einem Freund bekommen, der ihr mitteilte, dass ihr Auto auf dem Luitpoldplatz stehe. An dem Wagen wurde nach Polizeiangaben ein frischer Unfallschaden festgestellt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.