Zwischen Dienstag und Sonntag ist in der Mühlheimer Hauptstraße in Obrigheim ein Auto durch ein Terrakottagefäß beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Unklar sei, ob das Objekt von der Ladefläche eines vorbeifahrenden Lastwagens fiel oder auf die Motorhaube des Autos geworfen wurde. Dabei ist ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstanden, so die Polizei weiter. Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail entgegen.