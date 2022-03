Zu einem Verkehrsunfall ist es am späten Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, auf der L450 zwischen Kindenheim und Bockenheim gekommen. Die Polizei teilt mit, dass ein 55-jähriger Autofahrer wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit den linken Reifen in den Straßengraben geriet. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Der Fahrer musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.