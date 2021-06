Zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat, ist es am Dienstagnachmittag in der Hauptstraße in Ebertsheim gekommen. Dabei ist der Insasse dem ersten Anschein nach nur leicht verletzt worden, hieß es von der Polizei. Die Beamten vermuten, dass der Fahrer rechts gegen ein geparktes Auto gestoßen ist, dass sich sein Auto drehte und auf dem Dach liegenblieb. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem Mann aus dem Auto. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Fahrer sei nicht zu schnell unterwegs gewesen, so die Polizei. Vermutet werde, dass der Unfall aus Unachtsamkeit passierte.