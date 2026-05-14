Ein nächtlicher Unfall auf der K29 fordert zwei Schwer- und einen Leichtverletzten. Was passiert ist.

Drei junge Leute sind am Mittwochabend gegen 21.36 Uhr in einen schweren Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren der 19 Jahre alte Fahrer, seine 18-jährige Beifahrerin und ein 21 Jahre alter Mitfahrer auf der Kreisstraße 29 von Obrigheim kommend in Richtung Obersülzen unterwegs. Auf der regennassen Straße kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpfosten, durchbrach das Buschwerk und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Alle drei Insassen mussten von der Feuerwehr gerettet und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Der 19-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, seine beiden Mitfahrer schwer. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Für die Unfallaufnahme musste die K29 etwa anderthalb Stunden gesperrt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 entgegen.