Der Partnerschaftsverein lädt zu einer besonderen Entdeckungstour ein: Bis zum 25. Mai präsentiert er eine Fotoausstellung über Grünstadts französische Partnerstadt Carrières-sur-Seine. Die Bilder stammen vom Fotoclub „Le monde de l’image“ (Die Welt des Bildes), der 2017 gegründet wurde und mittlerweile über 50 aktive Mitglieder zählt. Insgesamt 34 Fotografien zeigen die schönsten Seiten der Stadt an der Seine. Ein schönes Detail: Die Bilder gelangten durch den Schüleraustausch zwischen dem Leininger-Gymnasium und dem Lycée des Pierres Vives nach Grünstadt. Gezeigt werden die Aufnahmen in einem leerstehenden Laden gleich neben „Ernsting’s family“. Wer sich ein Stück Frankreich nach Hause holen möchte, kann die ausgestellten Fotos zum Preis von 50 Euro pro Stück kaufen. Kontakt: partnerschaftsverein.gruenstadt@gmail.com. Wer sich beim nächsten Besuch der französischen Freunde am Pfingstwochenende den Aktivitäten anschließen will, kann sich ebenfalls per E-Mail melden.