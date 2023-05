Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sollen Grünstadter Bürger in Zukunft für den Winterdienst zahlen? Mit diesem Thema hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Grünstadt am Dienstagabend im Weinstraßencenter bei sommerlichen Temperaturen befasst.

In 51 Straßen in der Stadt und den Ortsteilen Asselheim und Sausenheim werden die Fahrbahnen bei Schnee und Eis von den Mitarbeitern des Bauhofs geräumt, in den übrigen müssen