Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Schreiben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim an die Grünstadter Stadtverwaltung hat bei den Mitgliedern des städtischen Haupt- und Finanzausschusses für Entsetzen gesorgt. Parteiübergreifend kritisierten sie in der Onlinesitzung am Dienstagabend den Brief, mit dem Steuererhöhungen gefordert werden. Ein Hinweis wird als Drohung empfunden.

In dem Schreiben fordert die Kommunalaufsicht die Stadt auf, die Hebesätze für die Realsteuern zu erhöhen. Sollte dem nicht Folge geleistet werden, sei künftig die Genehmigung