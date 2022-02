Am Wochenende richtet die Hockeyabteilung des VfR Grünstadt zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die süddeutschen Meisterschaften der Jugend aus. Die Altersklasse der Knaben A (U14) sind Samstag und Sonntag in der Herbert-Gustavus-Halle zu Gast. Zuschauer sind zugelassen und können Jugendhockey auf höchstem Niveau bestaunen.

Bereits vor drei Jahren, im Jahr 2019, hatte sich der VfR Grünstadt um die Ausrichtung der süddeutschen Meisterschaft beworben und sich über den Zuschlag für das Jahr 2020 sehr gefreut. Bekanntermaßen konnten im Frühjahr 2020 und auch 2021 keine Meisterschaften stattfinden. Nach langer Ungewissheit finden nun am 19. und 20. Februar die Knaben-A-Meisterschaften in Grünstadt statt.

Einen Wermutstropfen muss Grünstadt allerdings verdauen, die Meisterschaften sind wegen der Pandemie vom süddeutschen Hockeyverband auf zwei Standorte verteilt worden. Co-Ausrichter von Grünstadt ist Speyer, in Grünstadt findet damit nur die Hälfte der angesetzten Spiele statt. Dies sind am Samstag sechs und am Sonntag vier Spiele.

Finale am Sonntag

Da Grünstadt Hauptausrichter ist, werden am Sonntag die Finalspiele auch hier ausgetragen. Der VfR konnte in der Vergangenheit bereits Erfahrungen sammeln: 2018 fand in Grünstadt sogar eine deutsche Meisterschaft statt. Die Verantwortlichen des VfR haben sich aber gezielt auf die Ausrichtung dieser Meisterschaft beworben, wie Jugendleiter Alfred Baum erläutert: „Bei Deutschen Meisterschaften sind die Anfahrtswege für die Teilnehmer deutlich weiter und damit kommen auch weniger mitreisende Fans zu uns in die Halle.“

Auch die Altersklasse hat sich Grünstadt explizit gewünscht, wie Baum weiter berichtet: „Knaben A ist die erste Jugendklasse, die überregionale Meisterschaften ausspielt. Da kommt vor lauter Begeisterung die ganze Familie inklusive Hund und Katze mit.“

Für die mitgereisten Fans und die neutralen Zuschauer bietet der VfR Grünstadt ein breites Essens- und Getränkeangebot an. Unterstützung bei der kulinarischen Untermalung hat der VfR vom Globus-Markt erhalten, wie Mitorganisator Tobias Hack erfreut berichtet.

Der Eintritt ist frei

Sportlich geht es am Samstag um 10 Uhr mit dem Auftaktspiel HC Heilbronn gegen den Lokalmatadoren TFC Ludwigshafen los. Im Anschluss tritt der vermeintliche Titelanwärter Münchner SC gegen den Rüsselsheimer RK an. Das letzte Spiel am Samstag wird um 14.45 Uhr angepfiffen.

Der sportliche Höhepunkt, das Finale um die süddeutsche Meisterschaft, findet am Sonntag um 12.45 Uhr statt. Vorher werden ab 10 Uhr die beiden Halbfinalspiele ausgetragen. Der Eintritt in der Herbert-Gustavus-Halle ist frei, wie der VfR Grünstadt mitteilte.