Ein Sausenheimer sagt: Unbekannte haben auf sein Auto ein Hakenkreuz gemalt und vor seinem Haus eine Parole gegrölt. So reagiert die Polizei.

Tayfun Ünals Name lässt erkennen, dass seine Eltern einst aus der Türkei eingewandert sind. Als Deutsch-Türke will sich der 50-Jährige trotzdem nicht bezeichnen lassen, und auch als „Person mit Migrationshintergrund“ sieht er sich nicht. Er sagt: „Ich bin einfach nur Deutscher. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ich bin hier geboren und aufgewachsen, ich bin von der hiesigen Kultur geprägt. Die Türkei ist für mich bloß ein Land, in dem ich Urlaub mache.“ Umso härter trifft ihn, was er eigenen Angaben zufolge nun erlebt hat.

Hakenkreuz im Blütenstaub

Begonnen habe es vor etwa drei Wochen. Da parkte sein blauer Elektro-Smart auf dem frei zugänglichen Privatstellplatz zwischen Hauswand und Gehweg. Eine Nachbarin habe ihn darauf hingewiesen, dass mit dem Auto etwas passiert war: In die Blütenstaub-Schicht auf der Motorhaube hatte jemand ein Hakenkreuz gemalt und „Heil Adolf“ dazugeschrieben. Noch erschreckender allerdings ist, was Ünal zufolge dann am Pfingstwochenende vor seinem Anwesen in einer Seitenstraße am Rand des Grünstadter Vororts Sausenheim geschah.

Ortsrandlage: Tayfun Ünal wohnt im Norden Sausenheims. Foto: Christoph Hämmelmann

Der Gebiets-Vertriebsleiter einer Flüssiggas-Firma sagt: Die Familie wollte in den Italien-Kurzurlaub, also packte er in der Nacht von Freitag auf Samstag im Erdgeschoss-Schlafzimmer Koffer. Gegen 0.40 Uhr hörte er dabei, wie auf der Straße zwei, drei Leute die Melodie von „L’amour toujours“ anstimmten. Eine nationalistische Fassung des Lieds hat vor zwei Jahren traurige Bekanntheit erlangt. Ein öffentlich gewordenes Privatvideo vom Pfingstsonntag 2024 zeigte, wie Menschen auf Sylt dazu einen Text mit der Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!“ grölten.

Davonfahrender Kleinwagen

„Ausländer raus“: Das, sagt Ünal, hörte auch er nun in Sausenheim. Und er vernahm, wie jemand „Kofferraum“ sagte. Er schaute daher aus einem der beiden Schlafzimmer-Fenster. Durch die Rollladen-Ritzen hindurch erspähte er zwei oder drei schattenhafte Gestalten, die sich seinem Auto zu nähern schienen. Also öffnete er den Rollladen des anderen Fensters. Dessen elektrischer Antrieb allerdings lasse den Sichtschutz zwar quietschend, aber nur langsam emporsteigen: Bis er freie Sicht gehabt habe, seien die Unbekannten schon verschwunden gewesen.

Hat sich inzwischen in den Fall eingeschaltet: die Polizeiinspektion Grünstadt. Foto: Christoph Hämmelmann

Der 50-Jährige erblickte demnach nur noch einen zügig davonfahrenden, in einem Silber- oder Anthrazitfarbton lackierten Kleinwagen. Dass hinter den Vorfällen ein persönlicher Streit mit ihm oder seinen Angehörigen stecken könnte, schließt Ünal aus: „Da gab’s keine Konflikte.“ Einen zufälligen Ausflipp-Auftritt alkoholisierter Passanten wiederum hält er für unwahrscheinlich, und Sausenheims Ortsvorsteher Sascha Schwalb (SPD) pflichtet ihm bei: „Ich weiß natürlich nicht, wo Privatpartys stattfanden. Aber größere Feste gab’s bei uns zu dem Zeitpunkt nicht.“

Polizei schaltet sich ein

Also befürchtet Ünal, dass er und seine Familie gezielt angefeindet worden sind. Und das aus nur einem Grund: weil ihre Vorfahren aus der Türkei stammen. Eine erste Beschreibung des Vorfalls hat er daher ein paar Stunden später in der Gruppe „ Grünstadt un drumrum“ bei Facebook veröffentlicht. Eine RHEINPFALZ-Anfrage zu diesem Beitrag hat dann auch die Polizei auf die Angelegenheit aufmerksam werden lassen. Der Grünstadter Dienststellen-Chef Thomas Jung lässt erkennen: Der Bericht aus Sausenheim kommt für ihn und seine Kollegen überraschend.

Grünstadter Polizeichef: Thomas Jung. Archivfoto: Benndorf

Denn rechtsextreme Parolen sind den Leiningerland-Ermittlern in den vergangenen Jahren am ehesten auf Aufklebern begegnet, die etwa an Laternenpfosten pappten. Anzeigen wegen offener Anfeindungen einzelner Menschen aus nationalistischen Motiven gab’s hingegen nicht. Aktiv werden müssen die Strafverfolger jetzt aber in jedem Fall. Schließlich handelt sich beim Hakenkreuz auf der Motorhaube eindeutig um ein verbotenes Zeichen. Wer es irgendwo anbringt, kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden.

Feindseliges bei Facebook

Juristisch komplizierter ist der Umgang mit der Parole „Ausländer raus“. Unter Umständen kann sie als legale Meinungsäußerung durchgehen, je nach konkreter Situation aber auch als Volksverhetzung oder Beleidigung verbucht werden. Um die Sache besser einschätzen zu können, hat die Polizei Ünal nun zur Zeugenvernehmung gebeten. Anschließend werden die Ermittler sich wohl in seiner Nachbarschaft umhören. Der Sausenheimer selbst wiederum bedankt sich derweil für die vielen aufmunternden Reaktionen, die er bei Facebook bekommen hat.

Kommentarfunktion abgeschaltet: Die Administratoren von »Grünstadt un drumrum« schritten ein. Foto: Christoph Hämmelmann

Allerdings muss es dort auch massenhaft gegenteilige Anmerkungen gegeben haben. Die brachten die „Grünstadt un drumrum“-Administratoren bereits nach einigen Stunden dazu, die Kommentar-Funktion unter Ünals Beitrag abzuschalten. Der 50-Jährige sagt: Offenbar ist ihm dort sinngemäß immer wieder empfohlen worden, lieber mit „seiner Community“ zu reden. Gemeint war damit wohl, dass er sich gefälligst an Menschen mit türkischen Wurzeln halten solle. Seine knappe Antwort darauf: „Meine Community ist Grünstadt.“