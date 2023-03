Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was will ich einmal werden? Antworten darauf finden konnten die Neuntklässler des Leininger-Gymnasiums in Grünstadt am Samstag. Dort stellten 22 Männer und Frauen ihre Berufe vor. So eine Messe hat es wegen Corona lange Zeit nicht gegeben.

Heike Näser, Koordinatorin für Schule und Wirtschaft am LG, freute sich über die erste größere Veranstaltung seit Ausbruch der Pandemie. Ausbildungsmessen und Praktika seien