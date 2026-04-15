Der Ausbildungsverbund Leiningerland lädt für Samstag, 18. April, von 10 bis 13 Uhr zu einer Infomesse ins Sportheim des Sportvereins Obersülzen („Sülzer Tor“) ein. Dort sollen junge Menschen die Möglichkeit erhalten, sich direkt mit regionalen Unternehmen auszutauschen und sich über die beruflichen Möglichkeiten in verschiedenen Branchen zu informieren, wie die Verbandsgemeinde Leinigerland mitteilt. Vertreter der beteiligten Unternehmen sowie Auszubildende stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Zum Ausbildungsverbund Leiningerland gehören Gechem, Sausenheimer Wellpappe, Hagenburger Feuerfeste Produkte, ASS, Südzucker, Dihag Gienanth, die Pfalzwerke Gruppe, Dyckerhoff, EKW, die IHK Pfalz, die Berger-Gruppe und die Verbandsgemeinde Leiningerland. Weitere Informationen gibt es im Netz unterwww.ausbildung-leiningerland.de.