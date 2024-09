Elf Unternehmen beteiligen sich in der Woche vom 7. bis zum 11. Oktober an einer Initiative der Wirtschaftsförderung. Sie öffnen ihre Türen für Ausbildungssuchende und stellen ihnen ihre Ausbildungsangebote vor. Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse sowie alle, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind, können sich ab sofort für Betriebsführungen bei folgenden Unternehmen und Institutionen anmelden: Berger Gruppe, Seniorenzentrum „Haus am Leininger Unterhof“, Autohaus Christmann, Sparkasse Rhein-Haardt, Kreiskrankenhaus Grünstadt, Globus Grünstadt, Modehaus Jost, Ass Elektronik, Hagenburger Feuerfeste Produkte, Toebich-Design und Polizeiinspektion Grünstadt. Die Teilnehmenden erhielten Einblicke in den Arbeitsalltag, könnten sich vor Ort mit Auszubildenden und Ausbildern austauschen und sich praktische Demonstrationen ansehen, schreibt Wirtschaftsförderin der Stadt, Karin Beck. Eine Betriebsführung dauert rund 90 Minuten. Die Teilnehmerzahl pro Führung ist auf 15 Personen begrenzt. Anmeldungen sind noch bis spätestens 27. September möglich. Weitere Info und Anmeldung unter www.gruenstadt.de/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/ausbildung-in-gruenstadt/fuer Ausbildungssuchende/.