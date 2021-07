Zum 1. Januar 2024 und damit nach dem rheinland-pfälzischen Kommunalabgabengesetz zum letztmöglichen Zeitpunkt sollen in der Ortsgemeinde Bockenheim die Wiederkehrenden Ausbaubeiträge eingeführt werden.

Ab dann werden alle Bürger eines Abrechnungsgebietes zur Mitfinanzierung der Instandsetzungen von Straßen herangezogen, wenn diese über Reparaturen hinausgehen. Die Ortsgemeinde trägt grundsätzlich 30 Prozent der Kosten. Die Beitragssatzung wurde am Mittwoch vom Bockenheimer Bauausschuss und dem Gemeinderat angenommen.

Allerdings fielen die jeweils einstimmigen Entscheidungen unter der Voraussetzung zweier Änderungen in dem Schriftstück. Auf beide Punkte machte Torsten Griebel (FWG) aufmerksam. So sagte er, dass bei der von der Beitragspflicht vorübergehend ausgenommenen Straßen der Weißenborner Weg westlich der Jakob-Kautz-Straße fehle. Diese Straße sei in der Auflistung zu ergänzen. Bockenheimer, die in jüngster Zeit bereits hohe Einmalbeiträge für den Ausbau ihrer Wohnstraße leisten mussten, werden bis zu 20 Jahre lang von der Zahlung der Wiederkehrenden Beiträge verschont.

Unsinniger Paragraf

Griebel merkte außerdem an, dass der erste Absatz des Paragrafen sieben keinen Sinn ergebe. Dort steht, dass Eck- und durchlaufende Grundstücke, die von mehreren Straßen einer Abrechnungseinheit erschlossen sind, nur mit der Hälfte ihrer gewichteten Fläche angesetzt würden. „Bei Wiederkehrenden Beiträgen wird aber immer das komplette Grundstück für die Berechnung herangezogen“, so Griebel.

Sozialdemokrat Jürgen Schumacher gab ihm Recht. Bürgermeister Gunther Bechtel (SPD) auch und mutmaßte: „Die Textpassage ist einfach aus der Satzung für die Einmalbeträge übernommen worden.“ Volker Griebel (SPD) dagegen meinte, dass es sich hier nur um eine unglückliche Formulierung handeln könne. „Das sollten wir überprüfen lassen“, befand er.