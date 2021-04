Gegen vier SPD-Stimmen hat der Gemeinderat Carlsberg die Satzung für die Wiederkehrenden Beiträge beschlossen.

Bislang wurden immer die Anlieger der jeweils gerade sanierten Straße zur Kasse gebeten, was oft zu sehr hohen Belastungen geführt hat. Jetzt werden rückwirkend zum 1. Januar 2020 alle Immobilieneigentümer aus einer definierten Zone an den Kosten des Straßenausbaus beteiligt. Die Sozialdemokraten stören sich daran, dass dafür zwei Abrechnungsgebiete gebildet worden sind: ein riesiges, das die dicht bebauten Bereiche von Carlsberg und Hertlingshausen umfasst, und ein sehr kleines für den Unterselighof. Wie Stephan Schenk (SPD) darlegte, müssten die wenigen Anwohner des Unterselighofs bei einem Ausbau dort jeweils einen entsprechend großen Anteil der Sanierungskosten tragen. Verwaltungsmitarbeiterin Beatrix Schützke erläuterte: „Wir konnten nicht nur ein Abrechnungsgebiet bilden, weil das vor keinem Verwaltungsgericht Bestand haben würde. Denn zwischen dem Ortskern und dem Unterselighof liegt eine sehr große Fläche.“ Dieter Winnewisser (SPD) kritisierte erneut die vielen Bereiche in der Streusiedlung, die von der Beitragspflicht ausgenommen sind, wie der Seckenhäuser Hof, der Oberselighof und Kleinfrankreich.