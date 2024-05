Aus der Villa Barwich wird die Villa Renting: Nach ein paar Jahren des Leerstands der Industriellen-Villa in der Industriestraße kehrt nun wieder Betriebsamkeit ein. Was das Ehepaar Renting mit dem historischen Gebäude vorhat.

Zu den schönsten Tagen im Leben zählt für viele Menschen der Hochzeitstag. Während man es früher eher einfach hielt und für die Party den Saal einer Gastwirtschaft nutzte, ist das heute oft anders. Viele Brautleute zieht es mittlerweile eher in Weingüter, ehemalige Schlösser oder sonstige ausgefallenere Locations. In Eisenberg steht bald eine ehemalige Villa samt kleinem Park für derlei Feierlichkeiten zur Verfügung. Denn dem ehemaligen Wohnhaus des Ziegelfabrikanten von Müller in der Industriestraße wird neues Leben eingehaucht.

Seit 2022 leer

Es hat sich viel getan dort in der letzten Zeit. Nach langen Jahren des Leerstandes richtete das Ehepaar Barwich dort im Jahr 2018 eine Event-Location ein. Viele private, aber auch einige öffentliche Veranstaltungen haben dort in der Folge stattgefunden. Doch dann kam die Pandemie. Corona machte den beiden Gastronomen das Leben schwer, im August 2022 gaben sie schließlich auf. Danach gab es viele Spekulationen, was jetzt mit der Villa geschieht.

Im vergangenen Jahr hat sich dann ein Investor gefunden, der das Anwesen übernahm. Das Gebäude erhielt ein neues Dach, neue Fenster, einen neuen Anstrich und eine neue Heizung. Um dem Brandschutz gerecht zu werden, musste ein mächtiger Löschwasser-Kunststofftank mit einem Volumen von 58 Kubikmeter im Erdreich versenkt werden.

Nun haben sich auch neue Pächter gefunden: Leila und Alex Renting wollen hier Hochzeitswilligen künftig eine Location für ihr Fest bieten. Die neuen Pächter des Parks sind seit Februar zusammen mit Handwerkern pausenlos am Werkeln. Zufahrtswege wurden geschaffen, Kabel verlegt, eine Outdoor-Theke gebaut. In den vergangenen Tagen, so kurz vor der Eröffnung, gingen die Lichter in der Villa immer spät aus. Eine mittlere fünfstellige Summe hat das Ehepaar nach eigenen Angaben allein in die Außenanlage investiert.

Die Begeisterung der Rentings ist trotz der vielen harten körperlichen Arbeit ungebrochen. Sie wollten bei den Renovierungsarbeiten den Charme der alten Industriellen-Villa inklusive Terrasse, erbaut im späten 19. Jahrhundert, erhalten. Dennoch wurde hier und da auch modernisiert. So sind etwa die Fenster ausgetauscht worden. Sie bieten einen Blick auf den weitläufigen Park, in dem in Zukunft Trauungen stattfinden oder auch Fotos gemacht werden können.

Für Leila und Alex Renting geht hier ein Traum in Erfüllung, sagen sie. Beide sind seit vielen Jahren in der Film- und Videoproduktion aktiv und widmeten sich vor allem Image- und Werbefilmen. Aber auch das Filmen von Hochzeiten oder anderen Feierlichkeiten ist ihnen nicht fremd und so sammelten sie bei vielen Terminen Einblicke hinter die Kulissen. Leila Renting organisierte und managte auch schon komplette große Hochzeitsfeiern. Alex Renting stand dabei oft hinter der Kamera. „Wir erlebten, wie der schönste Tag des Lebens dem Brautpaar viel abverlangte“, erzählt Leila Renting.

Hier wollen sie ansetzen: Ein Team der Hochzeitslocation soll den Paaren mit Rat und Tat zur Seite stehen, vom ersten Planungsgespräch bis hin zur Koordination am großen Tag selbst. Da geht es um Menüoptionen, die Deko-Auswahl und den Kontakt zu einem Netzwerk an Dienstleistern. Der Hochzeitstag soll für das Paar möglichst sorgenfrei sein. „Wir kümmern uns um alles“, betont Alex Renting.

Auch Übernachtungen möglich

Das Ehepaar fasst vor allem Veranstaltungen in den Blick, bei denen 50 bis 75 Personen verköstigt werden sollen. Man sei gut genug vernetzt, um das zu stemmen. Den Wein beziehen die beiden von Jungwinzern aus der Region und benachbarten Weinanbaugebieten. „Wir wollen vor allem Winzer mit Bio-Weinen unterstützen“, meint Alex. Geplant sind auch Übernachtungsmöglichkeiten in der Villa. Im Obergeschoss, das bisher als Wohnung diente, sollen in den nächsten Monaten vier Zimmer ausgebaut werden.

Der Start der Rentings fällt genau in die Heiratssaison. Weil die meisten Hochzeiten monatelang im Voraus geplant werden, haben die Rentings vor allem Hochzeiten für 2025 speziell im Visier. Bis dahin wollen sie die Werbetrommel rühren und die Türen für ein breites Publikum öffnen. Die Villa Renting will von freitags bis sonntags allen Gästen zur Verfügung stehen.

Während der Sommermonate wird hierfür vor allem die Wiese im Bereich der Villa dienen. Die Rentings haben speziell dazu im ehemaligen Hühnerstall eine Outdoor-Bar aufgebaut. Neben Getränken gibt es dort auch kleine Snacks. „Wir haben momentan nicht vor, große Gerichte an diesen Tagen anzubieten“, sagt Alex Renting. Dennoch soll hier ein Platz geschaffen werden, an dem Menschen zusammenkommen können. Einmal im Monat ist Freitagabend eine After-Work-Party mit einem DJ geplant. Während der Fußball-Europameisterschaft soll es zu ausgewählten Spielen ein Public-Viewing geben. Auf einer großen Leinwand im Garten können dann Fußballfans die deutsche Mannschaft bei ihren Spielen verfolgen.

Termin

Eröffnung ist am Samstag, 25. April, ab 14 Uhr. Ab 17 Uhr legt DJ 2Stone Musik auf.