Boris Lamneck, der schon den Maidhof mit 20.000 Quadratmeter Gelände erworben hat und die ehemaligen Fabrikgebäude an Hobby-Autoschrauber vermietet, hat auch die Tennishalle gekauft und will diese umwidmen zur Garage für rund 30 bis 40 Oldtimer. Dazu werde er das Tor zur Seckenhäuser Straße hin vergrößern, das asbesthaltige Dach sanieren und eine Solaranlage installieren. Bürgermeister Werner Majunke (CDU) machte klar, dass das Grundstück im Flächennutzungsplan noch als Sportgelände ausgewiesen ist. Lamneck erklärte dem Bauausschuss, dass es einen großen Bedarf für Unterstellmöglichkeiten besonderer Fahrzeuge gebe, und versicherte, dass die Verkehrsbelastung geringer sein wird, als während des Tennisbetriebs. Eine Werkstatt sei nicht geplant. Mit Blick auf den Treibstoff der Autos erkundigten sich Marcus Noll (CDU) und Alfred Raffel (SPD) nach Brandschutzvorkehrungen. „Ich werde das machen, was vorgeschrieben ist“, so Lamneck. Anna Majunke (CDU) wollte wissen, ob er daran gedacht habe, die 1200 Quadratmeter große Halle der Grundschule anzubieten. Der Investor bezweifelte allerdings, dass „sich die Verbandsgemeinde das leisten kann“.