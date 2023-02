Zwei Wochen werden die beiden Digitalredakteurinnen Victoria Werz und Rebecca Singer in der Grünstadter Redaktion mithelfen. Am ersten Tag ging direkt etwas schief.

Zwei Wochen in der schönen Grünstadter Altstadt liegen vor meiner Kollegin Rebecca Singer und mir. Eigentlich arbeiten wir in der RHEINPFALZ-Zentrale in Ludwigshafen. Klar, dagegen ist wohl jede Innenstadt schöner – Grünstadt aber natürlich besonders.

Doch wieso sind wir überhaupt hier? Wir arbeiten im Content-Development-Team der RHEINPFALZ. Klingt erst mal nach vielen neumodischen Begriffen, ist aber einfach zu erklären: Wir sind dafür zuständig, die Interessen der Leserinnen und Leser immer im Blick zu behalten. Anhand von Daten können wir beispielsweise ableiten, welche Themen sie besonders interessieren. Daraus lernen wir und leiten zusammen mit den Lokalredaktionen weitere Themenansätze ab. Da wir dafür mit diesen zusammenarbeiten, machen wir überall in der Pfalz mal Station – die nächsten beiden Wochen also in Grünstadt.

Am ersten Tag die Küche überschwemmt

Neben der Themenentwicklung sind wir auch dafür da, gemeinsam mit den Kollegen in den Redaktionen digitale Projekte umzusetzen. Wir helfen beispielsweise dabei, Videos zu drehen und zu schneiden oder Live-Blogs zu erstellen.

Da wir immer zu einem fest eingespielten Team dazustoßen, war es der Plan, uns erst einmal beliebt zu machen. Der Gedanke: Fast jeder mag Kaffee, also könnten wir diesen für die Redaktion besorgen. Doch es war schon genügend Kaffee für die Pad-Maschine da. Also wollten wir wenigstens beim gemeinsamen Kaffeetrinken beweisen, dass wir ganz nett sein können.

Gesagt getan. Mit den Pads bewaffnet haben wir uns motiviert Richtung Küche aufgemacht. Zwei schöne Tassen waren schnell ausgesucht, Wasser nachgefüllt und der Startknopf gedrückt. Dann der Schock: Der Kaffee floss aus der Kaffeemaschine. Aber nicht in die Tassen, sondern unter der Maschine heraus. Das Ergebnis: Wir haben an unserem ersten Tag fast die Küche geflutet.

Der zweite Versuch ging wieder schief

Nach mehreren Versuchen ist uns dann aufgefallen, dass ein wesentlicher Bestandteil der Kaffeemaschine von uns nicht eingebaut wurde. Und das, obwohl dieses Teil direkt vor unseren Augen auf der Küchenarbeitsplatte lag. Nach dessen Einbau lief dann auch alles ganz normal. Uns war dieses Malheur natürlich unangenehm, eigentlich wollten wir darüber kein Wort verlieren. Doch nachdem wir eine gefühlte Ewigkeit gebraucht haben, um zwei Tassen Kaffee zu holen, mussten wir erzählen, welchen Kampf wir gerade hinter uns bringen mussten.

Eine neue Tradition?

Wider Erwarten konnten wir damit die Kollegen wirklich sehr erheitern und unser Plan, uns direkt beliebt zu machen, schien damit doch aufgegangen zu sein. Vielleicht könnten wir das zum Einstieg bei jedem unserer Redaktionsbesuche einmal versuchen? Das überlegen wir uns nochmal.

Trotzdem hoffen meine Kollegin und ich, dass es bei diesem einen Malheur in den nächsten beiden Wochen bleibt. Unseren Nerven würde es zumindest helfen. Damit bleibt mehr Zeit, sich auf die wirklich wichtigen Themen zu konzentrieren. Zum Beispiel bestimmte Texte für verschiedene Interessensgruppen zu schreiben. Denn das ist ein weiterer Teil unserer Arbeit. Anhand verschiedener Daten, unter anderen wie oft ein Artikel angeklickt und wie lang er gelesen wird, haben wir herausgefunden, für welche Themen sich unsere Leserinnen und Leser besonders interessieren. An diesen Themen arbeiten wir gemeinsam mit den Kollegen in den Redaktionen in der ganzen Pfalz.