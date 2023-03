Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Saison mit dem Aufstieg in die B-Klasse vergolden – dass ist das Ziel von C-Klassist TSV Carlsberg. Das Team von Spielertrainer Reinhard Fischer kann sich bereits im Relegationshinspiel zu Hause am Dienstagabend (19 Uhr) gegen die „Zweite“ des SV Ruchheim in eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel (Freitag, 19 Uhr) bringen.

Nach dem frühen Weggang von Coach Bruno Dörrschuck noch vor Saisonbeginn waren die Erwartung der TSV-Verantwortlichen gering. „Wir waren schon glücklich darüber, dass