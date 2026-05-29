Ein Bankmitarbeiter hat in Grünstadt einen Betrugsversuch zum Nachteil eines 68 Jahre alten Mannes verhindert, wie die Polizei mitteilt. Der Mitarbeiter meldete sich bereits am Vortag bei der Kriminalpolizei Neustadt, weil ihm eine Goldbestellung im fünfstelligen Bereich verdächtig vorkam. Die Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte den Senior unter dem Vorwand eines familiären medizinischen Notfalls zur Übergabe einer hohen Geldsumme drängen wollten. Für die Abholung des Goldes war ein Treffpunkt vereinbart worden. Polizeibeamte begleiteten den Mann zum vereinbarten Ort und stellten dort einen 46 Jahre alten Tatverdächtigen fest und identifizierten ihn. Der Mann war zuvor schon mit ähnlichen Betrugsmaschen aufgefallen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten ihn wieder.