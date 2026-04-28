Dem Verschönerungsverein Wattenheim drohte nach 130 Jahren das Aus, es fand sich kein Vorsitzender mehr. Nun übernimmt ein Mann, der ohnehin schon viel Verantwortung trägt.

Weil ein hoch betagtes Ehepaar aus gesundheitlichen Gründen seine Ämter niedergelegt hatte, sind dem Verschönerungsverein Wattenheim (VVW) im vergangenen Jahr gleichzeitig der Vorsitzende und die Schatzmeisterin verloren gegangen. Für Letztere fand sich auf der ersten offenen Generalversammlung im Oktober 2025 eine Nachfolgerin, Beate Schierstein hat das Amt übernommen. Die vorläufige Leitung übernahm der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Korz – aber nur bis zum Frühling.

Jetzt hatte er zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit dem Fokus auf ergänzende Neuwahlen geladen. Einziger Vorschlag für den Posten des Vorsitzenden: Thomas Jung. „Ich war bereit zu kandidieren, damit der Verein nicht aufgelöst werden muss“, sagt der 59-Jährige, der als Chef der Polizeiinspektion Grünstadt an sich genug zu tun hat. Aber es fand sich kein anderer Bewerber, und die Anwesenden votierten einstimmig für ihn. Das allerdings hatte er auch schon kommen sehen – und nach der Herbstsitzung bereits Arbeit investiert.

Vadderdach soll wieder gefeiert werden

Damals wurde nämlich darüber diskutiert, dass es besser wäre, die Arbeit an der Spitze auf mehr Schultern zu verteilen. Die Idee: statt eines stellvertretenden Vorsitzenden künftig zwei zu haben. Das hat allerdings die VVW-Satzung nicht hergegeben, weshalb sich Jung daran machte, eine Neufassung vorzubereiten. Diese hat er nun durch die Versammlung teilweise anpassen und dann absegnen lassen. „Wir werden sie beim Registergericht Ludwigshafen einreichen“, so Jung. Hält die Satzung einer juristischen Prüfung stand, könnten bei einer erneuten Generalversammlung zwei Stellvertreter gewählt werden. Aktuell hat das Amt nur Bernhard Korz inne.

Ein romantisches Plätzchen zum Feiern, unter anderem den »Vadderdach unter den Linden«: die Hütte des Verschönerungsvereins Wattenheim am Kösterplatz. Foto: Anja Benndorf

Thomas Jung will derweil schon ein bisschen tätig werden. „Unser Durchschnittsalter ist recht hoch. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir jüngere Menschen für unserer Verein begeistern können“, nennt er als wichtige Aufgabe. Vorbereiten müsste man sich darüber hinaus auf das kommende Jahr, in dem der VVW sein 130-jähriges Bestehen feiert. Dabei kann er sich kompetenter Unterstützung durch Arnulf Schott sicher sein, der seit 1995 Schriftführer ist und die Vereinshistorie so gut kenne wie kein Zweiter. Wichtig ist Jung auch, mit den ehrenamtlichen Helfern aus dem VVW regelmäßig zu kommunizieren und neue Impulse zu setzen.

Eine Herzensangelegenheit ist dem neuen Vorsitzenden das Comeback der Veranstaltung „Vadderdach unter den Linden“. Das überregional bekannte Traditionsfest an Christi Himmelfahrt, das stets extrem gut besucht sei, „ist ein Stück Heimatgeschichte“. Am 14. Mai ab 11 Uhr soll es wieder Deftiges vom Grill und Fassbier an und in der Hütte am Kösterplatz geben.