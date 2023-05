Zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, ist es am Dienstag gegen13.15 Uhr auf der Kirchheimer Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhren alle drei Fahrzeuge hintereinander, und zwar von der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreisverkehr. Nach der Einmündung Industriestraße hielten die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt an. Der nachfolgende Fahrer fuhr auf das hintere der beiden Autos auf, wodurch es in den vorderen Wagen hineingeschoben wurde. Die Beifahrerin im vordersten Fahrzeug wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den drei Wagen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.