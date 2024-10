Im Gefängnis gelandet ist ein 23-Jähriger, nachdem er am Dienstag zur Mittagszeit auf einem Einkaufsmarkt-Parkplatz in Asselheim randaliert hatte. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der Mann derzeit ohne offiziellen Wohnsitz, er war aber früher in Grünstadt gemeldet und taucht immer wieder im Stadtgebiet auf. Nun schrie er herum, bedrohte Passanten und riss das hintere Nummernschild eines Autos ab. Weil er so aggressiv war, zwangen ihn die herbeigeeilten Beamten auf den Boden und fesselten ihn. Dann stellten sie fest: Weil er zuletzt eine Reihe von Straftaten begangen habe, lag ohnehin schon ein Haftbefehl gegen den 23-Jährigen vor. Mit einer Kaution hätte er trotzdem auf freiem Fuß bleiben können, aber dafür fehlte ihm das Geld. Ein Promille-Test ergab bei ihm einen Wert von 2,1 Promille.