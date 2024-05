„Himmlischer Genuss auf höllischen Pfaden“ heißt es dieses Wochenende wieder in den Wingerten: Die Bauern- und Winzerschaft Grünstadt-Sausenheim lädt gemeinsam mit der Stadt zum Wandern, Schlemmen und Feiern ein. Es ist die 19. Ausgabe der Weinbergswanderung „Höllenpfad“, die 2004 Premiere feierte. Was der geneigte Besucher für Samstag und Sonntag wissen sollte.

Wie sieht die Wanderstrecke aus?

Der „Höllenpfad“ ist nach der gleichnamigen Weingroßlage am Grünstadter Berg benannt. Seit 2004 gibt es hier eine weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Veranstaltung, die zwei Tage lang jede Menge Wander-, Wein- und Naturfreunde anlockt. Die Strecke ist etwa 5,5 Kilometer lang und führt durch die Einzellagen „Bergel“ und „Röth“ in Grünstadt sowie „Hütt“ und „Honigsack“ in Sausenheim. Die Veranstalter versprechen ihren Besuchern „traumhafte Aussichten und Panoramablicke übers Pfälzer Rebenmeer“.

Welche Winzer sind dabei?

Entlang des Rundwegs werden die teilnehmenden Güter Weine sowie regionale Spezialitäten und andere kulinarische Köstlichkeiten anbieten. Acht Winzerfamilien laden dieses Mal für den 1. und 2. Juni in die Wingerte ein, und zwar: die Weingüter Conrad, Hammer, Schenk-Siebert, Kohl-Spieß und Fritz Kohl sowie IttelWein und das Weinhaus Otto Grün aus Sausenheim. Außerdem mit von der Partie ist das Hofgut Battenberg.

Was gibt es zu trinken?

Wer eine Weinprobierkarte samt Erinnerungsglas erwirbt, kann an jeder Station 0,1 Liter Wein seiner Wahl testen und so seinen individuellen Vorlieben frönen. Erhältlich sind die Karten an jedem der acht Stände, sie kosten 20 Euro. Es stehen von allen Winzerfamilien verschiedene Weine zur Auswahl und wer mehrere Weine probieren oder mehr als 0,1 Liter Wein einer bestimmten Sorte trinken möchte, kann sich den gewünschten Tropfen im Glas kaufen oder eine Flasche mitnehmen.

Und was gibt es zu essen?

Unter anderem stehen an den acht Stationen Pfälzer Dampfnudeln, Spießbraten, Flammkuchen, Erdbeerbecher, Rieslingschinken, Spargelsalat und Schweinebäckchen in Dornfelder mit Folienkartoffeln auf der Karte. Außerdem wird es Bruzzelfleisch mit Knoblauchsoße, Höllenpfadtaschen mit Riesling-Geschnetzeltem, Flammlachs, Pilzpfanne, Saumagen, Kräuterhähnchen, verschiedene Burger und natürlich auch Kaffee und Kuchen geben.

Wie ist das mit dem Gewinnspiel?

Ist die Probierkarte nach der Weinwanderung komplett abgestempelt, mit Adresse versehen und bis spätestens 18 Uhr am Sonntag an einer der acht Stationen abgegeben worden, dient sie als Eintrittsticket zu einer Verlosung der Stadt, die später stattfindet. Den Gewinnern kann sie laut Ankündigung „attraktive Sachpreise“ bescheren.

Wie komme ich da hin?

Stadt und Winzer empfehlen allein schon aus Gründen der Stressvermeidung eine autofreie Anreise: Der Bahnhof Grünstadt ist auch überregional gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Zusätzlich zum Stadtbusverkehr wird an beiden Tagen zwischen 9.45 Uhr und etwa 19.15 Uhr ein Pendelbus eingesetzt, der halbstündlich einen Rundkurs zwischen dem Bahnhof beziehungsweise dem Zentrum Grünstadt und der Weinwanderstrecke fährt.

Das sind die Haltestellen: Grünstadt-Bahnhof, Luitpoldplatz (Hert's Restaurant), Stadthaus (Kreuzerweg), Sausenheimer Straße, Raiffeisenstraße (Einstieg in die Wanderung), Bärenbrunnenstraße (Einstieg in die Wanderung), Sausenheim-Ortsmitte, Anwesen Michel, Sausenheimer Straße, Kreiskrankenhaus (Einstieg in die Wanderung), Nordring, Peterspark, Grünstadt-Bahnhof.

Sonst noch was?

Um 10 Uhr geht es am Samstag und Sonntag an den Ständen der Winzer richtig los. Wer noch detailliertere Informationen zur Wanderstrecke, zu Parkmöglichkeiten, zum Fahrplan des Pendelbusses sowie Links zu den beteiligen Weingütern und deren Angeboten haben möchte, schaut auf der Webseite der Stadt Grünstadt. Auch die Tourist-Information Grünstadt in der Hauptstraße 84 erteilt Auskünfte, direkt oder am Telefon 06359 9297234 sowie per E-Mail info@gruenstadt.de.